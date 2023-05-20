Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimlerin ikinci turunda çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Özacar , CHP İlçe Örgütü ve İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış ilçemize bağlı Ocaklı, Yeniköy ve Bolayır Köylerini ziyarette bulundular.
Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, 14 Mayıs’ta olduğu gibi; 28 Mayıs’ta da sandıklara koşup değişim için “mühür sende! Çözüm var…”mesajını verdiler.
Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü haftasonu ilçemizdeki kahvehanelere de ziyaretlerini sürdürdü.Özacar; “Hafta sonunda yaptığımız çalışmaları yerinde kontrol ettikten sonra kahvehanede vatandaşlarımız ile bir araya geldik.
Çayımızı yudumlayıp çalışmalarımız ile ilgili bilgilendirmede bulundum talep ve sorunlarını dinledim.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN
Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Ziyaretleri Sürüyor
Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimlerin ikinci turunda çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Özacar , CHP İlçe Örgütü ve İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış ilçemize bağlı Ocaklı, Yeniköy ve Bolayır Köylerini ziyarette bulundular.