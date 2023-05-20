GÜNCEL HABERLER 

Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Ziyaretleri Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimlerin ikinci turunda çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Özacar , CHP İlçe Örgütü ve İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış ilçemize bağlı Ocaklı, Yeniköy ve Bolayır Köylerini ziyarette bulundular.
Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, 14 Mayıs’ta olduğu gibi; 28 Mayıs’ta da sandıklara koşup değişim için “mühür sende! Çözüm var…”mesajını verdiler.
Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü haftasonu ilçemizdeki kahvehanelere de ziyaretlerini sürdürdü.Özacar; “Hafta sonunda yaptığımız çalışmaları yerinde kontrol ettikten sonra kahvehanede vatandaşlarımız ile bir araya geldik.
Çayımızı yudumlayıp çalışmalarımız ile ilgili bilgilendirmede bulundum talep ve sorunlarını dinledim.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

EVREŞE’DE ASKERLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ

buyukzafer 0

TURAN“BU KADİM ŞEHİRDE ASIL REKABET HİZMET YARIŞI OLMALIDIR”

buyukzafer 0

Çanakkale Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan ve Yönetim Kurulu Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.