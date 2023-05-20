Özacar ve CHP İlçe Örgütünün Ziyaretleri Sürüyor

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü seçimlerin ikinci turunda çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Özacar , CHP İlçe Örgütü ve İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış ilçemize bağlı Ocaklı, Yeniköy ve Bolayır Köylerini ziyarette bulundular.

Özacar; “Hemşehrilerimizle buluşup, 14 Mayıs’ta olduğu gibi; 28 Mayıs’ta da sandıklara koşup değişim için “mühür sende! Çözüm var…”mesajını verdiler.

Başkan Özacar ve CHP İlçe Örgütü haftasonu ilçemizdeki kahvehanelere de ziyaretlerini sürdürdü.Özacar; “Hafta sonunda yaptığımız çalışmaları yerinde kontrol ettikten sonra kahvehanede vatandaşlarımız ile bir araya geldik.

Çayımızı yudumlayıp çalışmalarımız ile ilgili bilgilendirmede bulundum talep ve sorunlarını dinledim.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN