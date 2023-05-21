Özacar, ekiplerle birlikte Eğritaş Mevkii’nde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.Özacar; “Eksiklerimizi tespit ederek Gelibolu’muzu yoğun geçecek yaz sezonuna hazırlıyoruz.
Ekiplerimizle Eğritaş mevkiinde iyileştirme çalışmalarımızı sürdürürken, bölge sakinlerimizin sorunlarını taleplerini dinleyip, sohbet ettik.”dedi. Caner AKŞİT
“Gelibolu’muzu Yaz Sezonuna Hazırlıyoruz”
Özacar, ekiplerle birlikte Eğritaş Mevkii’nde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.Özacar; “Eksiklerimizi tespit ederek Gelibolu’muzu yoğun geçecek yaz sezonuna hazırlıyoruz.