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“Gelibolu’muzu Yaz Sezonuna Hazırlıyoruz”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, ekiplerle birlikte Eğritaş Mevkii’nde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.Özacar; “Eksiklerimizi tespit ederek Gelibolu’muzu yoğun geçecek yaz sezonuna hazırlıyoruz.
Ekiplerimizle Eğritaş mevkiinde iyileştirme çalışmalarımızı sürdürürken, bölge sakinlerimizin sorunlarını taleplerini dinleyip, sohbet ettik.”dedi. Caner AKŞİT

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