Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy’de yapılan köy hayrına katıldı.Sürücü; “Bayırköyde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız, teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Rabbim yapılan hayırları kabul etsin. Tüm hemşehrilerimize, hoşsohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN
Ak Parti İlçe Teşkilatı
Bayırköy’deki Köy Hayrına Katıldı
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy’de yapılan köy hayrına katıldı.Sürücü; “Bayırköyde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız, teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.