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Ak Parti İlçe Teşkilatı
Bayırköy’deki Köy Hayrına Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy’de yapılan köy hayrına katıldı.Sürücü; “Bayırköyde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız, teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Rabbim yapılan hayırları kabul etsin. Tüm hemşehrilerimize, hoşsohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”dedi.
Seda LİMAN ZENGİN

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