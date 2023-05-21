Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayırköy’de yapılan köy hayrına katıldı.Sürücü; “Bayırköyde gerçekleştirilen köy hayrında; muhtarlarımız, teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Rabbim yapılan hayırları kabul etsin. Tüm hemşehrilerimize, hoşsohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN