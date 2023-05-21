CHP’Lİ KADINLAR CUMARTESİ PAZARINDAYDI

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilçemizde kurulan Cumartesi pazarında partinin politikalarını tanıtıp, vatandaşlara broşür dağıttılar.

Vatandaşları ve esnafları tek tek dinleyen CHP’li Kadınlar onların sesine ses oldu.

Aile Destek Sigortalarından,çiftçilere yapılacak yardımlardan,ötv’siz mazot yüzde 50 tohum destekleri ve bir çok parti politikalarını pazarcı esnaflarına ve vatandaşlara aktardılar.

CHP İlçe Kadın Kolu Yönetimi; “Bu ilçemizde kurulan cumartesi pazarında halkımızla buluşup partimizin politikalarını anlattik.”dediler.Seda LİMAN ZENGİN