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KAYMAKAM ABACI BAYIRKÖY KÖYÜ HAYRINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bayırköy Köyü Muhtarı Cevdet Dağbaşı ve vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı, köylülerin istek ve taleplerini dinledi.
Ayrıca 1923 doğumlu Seyibe Kabasakal’ı evinde ziyaret etti. Seyibe Kabasakal’ın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam ABACI, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.
Bayırköy Köyü Muhtarı Cevdet Dağbaşı ve vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Kaymakam Bekir Abacı’ya teşekkürlerini iletti. Ali GEZER

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