Geliboluspor altyapısından yetişen İlçemizi Çanakkale Dardanelspor, Bursaspor, Adanaspor, Siirtspor gibi farklı kulüplerde yıllarca başarı ile temsil eden 2022-2023 sezonunda ise spor toto 3. Lig’de Mersin İdmanyurdu takımında kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Tayfun Onat şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kendisini tebrik ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.
TEBRİKLER TAYFUN ONAT..!
Geliboluspor altyapısından yetişen İlçemizi Çanakkale Dardanelspor, Bursaspor, Adanaspor, Siirtspor gibi farklı kulüplerde yıllarca başarı ile temsil eden 2022-2023 sezonunda ise spor toto 3. Lig’de Mersin İdmanyurdu takımında kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Tayfun Onat şampiyonluk sevinci yaşadı.