TEBRİKLER TAYFUN ONAT..!

Geliboluspor altyapısından yetişen İlçemizi Çanakkale Dardanelspor, Bursaspor, Adanaspor, Siirtspor gibi farklı kulüplerde yıllarca başarı ile temsil eden 2022-2023 sezonunda ise spor toto 3. Lig’de Mersin İdmanyurdu takımında kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Tayfun Onat şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kendisini tebrik ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.