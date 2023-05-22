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TEBRİKLER TAYFUN ONAT..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluspor altyapısından yetişen İlçemizi Çanakkale Dardanelspor, Bursaspor, Adanaspor, Siirtspor gibi farklı kulüplerde yıllarca başarı ile temsil eden 2022-2023 sezonunda ise spor toto 3. Lig’de Mersin İdmanyurdu takımında kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Tayfun Onat şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kendisini tebrik ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.

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