GELİBOLUSPOR KULÜBÜ BAŞKANI RACİ DURMUŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

2022-2023 Futbol Sezonunda Geliboluspor U-15 U-17 U-18 Ve (A) Takımı ile birlikte zorlu bir sezonda Hafta Sonu U-17 Genç Takımın Galibiyetiyle sezonu tamamladı.

Geliboluspor Kulüp Başkanı Raci Durmuş ; “ 2022-2023 Futbol Sezonunda Geliboluspor olarak U-15 U-17 U-18 Ve (A) Takımımız ile birlikte zorlu bir sezonda Hafta Sonu U-17 Genç Takımımızın Galibiyetiyle sezonu Tamamladık. Gençlerimizin spora önem veren bireyler olarak yetişmeleri için onlara bu olanağı sağlamak aslı görevimiz olduğunun bilincinde olarak Hocamızla birlikte U-15 U-17 U-18 Kategorilerinde Mücadele ederek ilçemizi temsil ettik, Gelibolusporumuzun geleceğine yönelik yatırım yapmayı kendine Görev Kabul eden. Hocamız Mustafa Vargel’e de emeğine sağlık diyor teşekkürü bir borç biliyoruz.

Yönetim Kurulunda Görev Alan Geliboluspor için emek harcayan Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri 2.Başkanı İmam Bilgin’e ,Bülent Aktaş’a Mehmet Sancar’a, Soykan Metin’e, Ferit Tezcan’a, Erkan Hasırcı’ya ,Tolga Gülercan’a, Mehmet Sandal’a, Selçuk Gelmez’e, Murat Şarlak’a Gelibolumuz Gençliği Adına Çok Teşekkür Ediyorum.

Takımını yalnız bırakmayan her zaman ve heryerde Gelibolusporun yanında olan Boğazın Kralları Taraftar Gurubumuza da çok teşekkür ediyorum.

Gelibolusporumuza destek olan tüm spor severlere sonsuz teşekkür ediyorum Geliboluspor’a her zaman destek olan Genç sporcu Kardeşlerimizin her zaman yanında olan Onursal Başkanımız M.Mustafa Özacar’a tüm spor severler adına sonsuz teşekkür ediyorum.”dedi. Ali GEZER