GÜNCEL HABERLER 

Sinan Oğan Desteğini Açıkladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, Cumhurbaşkanı Adayları Recep Tayyip Erdoğan’ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyeceği merak konusuydu.Oğan, bugün desteğini açıkladı. Sinan Oğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR ŞEHİT CELİL ALAN SOKAK’TA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

buyukzafer 0

AK PARTİ’NİN 6. İL GENEL KURULU, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMIYLA YAPILDI

buyukzafer 0

Sürücü “Gelibolumuza Müjdeyle Dönüyoruz.!”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.