Sinan Oğan Desteğini Açıkladı

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, Cumhurbaşkanı Adayları Recep Tayyip Erdoğan’ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyeceği merak konusuydu.Oğan, bugün desteğini açıkladı. Sinan Oğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi