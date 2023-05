DÜNYA ÇÖLYAK GÜNÜ

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık bilgilendirmesinde bulundu.Yapılan bilgilendirilmede; “Çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi), bağırsaklarda sindirimi sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan ömür boyu süren bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir protein neden olmaktadır.

Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Örneğin erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi gibi hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğinden karıştırılabilir. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır.

Yetişkinlerde görülen belirtiler ise karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması, ishal, kusma, bezginlik, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, büyüme geriliği, ağız içinde oluşan aftlar, iştahsızlık, gaz şikayetleri, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik, ciltte kaşıntılı döküntüler olarak belirtilmiştir.

Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır.

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu GLUTENSİZ diyettir.

GLUTENSİZ DİYETTE DİKKAT EDİLECEKLER

* Emilimi mümkün olan her ürün ister gıda, ister kişisel bakım ürünü olsun glutensiz olmalıdır.

* Pişirme, hazırlık ve depolama aşamasında güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş olmamasına dikkat edilmelidir.

* Çok iyi bir etiket okuyucusu olunmalı, etiketsiz gıda tüketiminde de çok dikkat edilmelidir.

* İlaçlar, kremler vb. gluten içerikleri yönünden dikkatli kullanılmalıdır.

* Dudak nemlendiricisi, vücut losyonu, güneş kremi, makyaj malzemeleri, diş macunu, şampuan, saç kremi, sabun gibi günlük bakım ve kozmetik ürünleri de gluten içerikleri kontrol edilerek kullanılmalıdır.

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TÜKETİLEBİLEN GÜVENLİ YİYECEKLER;

* Tüm sebzeler ve meyveler

* Tüm bakliyatlar,

* Tüm katkısız katı ve sıvı yağlar,

* Yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin,

* Et, balık, tavuk, (Bu ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda kızartılıp işleme tabi tutulmamalıdır.)

* Una batırılmamış konserve çeşitleri,

* Karabuğday (greçka), Kinoa, Amaranth,

* Mısır, pirinç, patatesin hem kendileri hem de unları besin hazırlamada kullanılabilir. Ayrıca kestane unu, nohut unu, soya unu, üzüm çekirdeği unu da kullanılabilir.

* Evde çekilmiş güvenli baharatlar, olmakla birlikte işlenmiş ürünlerde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı etiket yönetmeliğine göre gluten içeren gıdalar belirtilmek zorundadır. Çölyak hastalığında kişilerin okul ve dışarıda yemek yerken dikkatli seçimler yapması son derece önemlidir.

Çölyak hastalığında tüketilen özel glutensiz gıda ürünleri de mevcuttur. Glutensiz un, glutensiz makarna, glutensiz şehriye, glutensiz çikolata, glutensiz kek, glutensiz kraker, glutensiz irmik, glutensiz güllaç, glutensiz bisküvi, glutensiz tarhana bunlardandır.

Çölyak hastalığı hakkında detaylı bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığının https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabolizma-ve-colyak adresinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.