GÜNCEL HABERLER 

CHP’Lİ KADINLAR SEÇİM
ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Salı Pazarında seçim çalışmalarına devam ettiler.
Pazar alışverişinde bulunan vatandaşlara ve pazarcı esnafına parti politikalarını anlatan Kadın Kolu Yönetim Kurulu aynı zamanda parti broşürlerini de dağıttılar.
Salı Pazarında Kuşçu Parkında kurulan Namık Kemal Ortaokulu kermesinede katılım sağlayan CHP’li kadınlar okula destek oldular.
28 Mayıs 2. tur seçimlerine az bir zaman kala CHP ‘li kadınlar ilçemiz köy ziyaretlerine de devam ederek CHP ‘ye adaylarını arttırmaya devam ediyor..Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLU’NUN GURURU GENÇ OKÇULARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

buyukzafer 0

TSM’LERE BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

buyukzafer 0

GEMİLERDE MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI KONULU TİYATRO GÖSTERİMİ YAPILACAK

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.