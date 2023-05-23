CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Salı Pazarında seçim çalışmalarına devam ettiler.

Pazar alışverişinde bulunan vatandaşlara ve pazarcı esnafına parti politikalarını anlatan Kadın Kolu Yönetim Kurulu aynı zamanda parti broşürlerini de dağıttılar.

Salı Pazarında Kuşçu Parkında kurulan Namık Kemal Ortaokulu kermesinede katılım sağlayan CHP’li kadınlar okula destek oldular.

28 Mayıs 2. tur seçimlerine az bir zaman kala CHP ‘li kadınlar ilçemiz köy ziyaretlerine de devam ederek CHP ‘ye adaylarını arttırmaya devam ediyor..Seda LİMAN ZENGİN