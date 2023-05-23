NAMIK KEMAL ORTAOKULU KERMESİ İLGİ GÖRDÜ

İlçemiz Kuşçu Parkı ve Vakıfbank önüne Salı günü kurulan Namık Kemal Ortaokulu kermesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Velilerin hazırlamış oldukları tatlı ve tuzlu çeşitlerinden SODEM kursiyerlerinin yıl boyunca hazırlamış oldukları takılar kermeste satışa sunuldu.

Kesmeste bir çok ürün eğitim yararına satışa sunuldu. Kermese katılan veliler, öğrenciler,okul yönetimi, öğretmen ve Salı Pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerden satın alarak okula destek oldu.

Namık Kemal Ortaokulu Okul aile birliği yaptığı açıklamada ; kermesi düzenlemekde ki amacımız okulumuza ve öğrencilerimize destek olmak. Kermeste emeği geçen veli, öğrenci, okul yönetimi, öğretmen ve davetlilere teşekkür ediyoruz.”dediler. Seda LİMAN ZENGİN