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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN
PAZAR ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Teşkilatı Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.
Pazar esnafına ve alışverişini yapan vatandaşlara broşür dağıtan Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Teşkilatımız ile birlikte salı pazarını ziyaret ederek pazar esnafımızın işlerinde kolaylıklar, vatandaşlarımıza bereketli alışverişler diledik.
Ziyaret etmediğimiz esnafımız, derdini dinlemediğimiz hemşehrilerimiz, duasını almadığımız büyüğümüz kalmayacak inşallah.
Hep birlikte,gönül gönüle durmadan yorulmadan çalışmaya devam…”mesajını verdi. Hilal GEZER

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