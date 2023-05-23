Özacar bu sabah mesai öncesi ilçemiz esnafına hayırlı işler dileyerek, sohbet etti.Özacar; “Mesaimiz öncesinde Atatürk Caddesi’nden başlayarak vatandaşlarımıza iyi günler, esnaflarımıza hayırlı işler diyerek, ayaküstü sohbet ettik.

Herkesin yüzü gülsün, paramız değer kazansın, zamlar değil indirimler konuşulsun, karamsarlık belirsizlik son bulsun istiyoruz.

“Karar Ver geleceğin için 28 Mayıs’ta OyVer” mesajını verdi. Caner AKŞİT