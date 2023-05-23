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ÖZACAR MESAİ ÖNCESİ
ESNAFLARLA SOHBET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar bu sabah mesai öncesi ilçemiz esnafına hayırlı işler dileyerek, sohbet etti.Özacar; “Mesaimiz öncesinde Atatürk Caddesi’nden başlayarak vatandaşlarımıza iyi günler, esnaflarımıza hayırlı işler diyerek, ayaküstü sohbet ettik.
Herkesin yüzü gülsün, paramız değer kazansın, zamlar değil indirimler konuşulsun, karamsarlık belirsizlik son bulsun istiyoruz.
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