Gelibolu Musiki Derneği geçtiğimiz akşam Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Türk Halk Müziği Korosu Bahar Konseri verdi.
Şef Orhan Selçuk Yönetimindeki Türk Halk Müziği Koro ekibi katılımcılarına birinden güzel Türk Halk müzikleri seslendirerek, keyifli bir akşam geçirmelerini sağladılar.
Bahar konserinin yoğun ilgi gördüğü gecenin sonunda davetliler Türk Halk Müziği Koro Ekibine ve Koro Şefi Orhan Selçuk’a teşekkür ettiler. Caner AKŞİT
GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSUBAHAR KONSERİ VERDİ
Gelibolu Musiki Derneği geçtiğimiz akşam Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Türk Halk Müziği Korosu Bahar Konseri verdi.