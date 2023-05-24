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ORMAN YANGINLARI MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında muhtemel orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda ilgili kurumlar tarafından alınacak önlemler ve 2022 yılında yapılan çalışmalar görüşüldü.
Kaymakam Bekir Abacı 2023 yılında alınacak tedbirler hakkında değerlendirmede bulundu. Seda LİMAN ZENGİN

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