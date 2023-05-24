KAYMAKAM ABACI GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, Genel Sekreter Hüseyin Çakmak ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Rıza Yüzügüler ile Gelibolu İlçesi Stratejik Planı kapsamında, İlçemizde Ticaret ve Sanayinin gelişmesi için yapılacak konular hakkına istişarede bulundular.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Bekir Abacı’ya teşekkürlerini iletti. Ali GEZER