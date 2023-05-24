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GELİBOLUDA YANGIN TATBİKATI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Belediye İtfaiye Müdürlüğünce başlatılan yangın söndürme tatbikatı eğitimleri sürüyor.
Ekipler, çalışma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının bahçesindeki eğitimde yangın güvenliği, yangın söndürme teknikleri konusunda itfaiyeciler tarafından bilgiler verildi.
Yangın tatbikatı öncesi, itfaiye çavuşu Hüseyin Keskin tarafından yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları konuları anlatıldı.
Keskin, yakılan ateşin nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gösterdi. Hilal GEZER  

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