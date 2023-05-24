Gelibolu Anadolu Lisesi’nin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde resim sergisi düzenledi.

Belediye Başkanı Özacar Gelibolu Anadolu Lisesi’nin düzenlemiş olduğu Resim Sergisinin açılış kurdelesini kesti.

170 adet resmin sergilendiği sergide Okul Müdürü Mesut Kaya idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, sergiyi gezip görmenizi dilerim dedi.

Sergi açılışına Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir ,Gelibolu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mesut Kaya , öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Seda LİMAN ZENGİN