Gelibolu Belediyesi’ne bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor.

Yapılan bilgilendirmede; “Belediyemize bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak olup, talep ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

-İnşaat Mühendisi (1)

-Bilgisayar Teknisyeni (1) kişi

-Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu (Arkeoloji bölümü mezunu) (1) kişi

-Elektrikçi (1) kişi

-Büro İşçisi (Bayan-iyi seviyede Bilgisayar kullanan) (2) kişi

-Beden işçisi (9) kişi

-Kamyon Şoförü (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (4) kişi

-Şoför-İtfaiye Aracı (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (2) kişi

-Kepçe Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (2) kişi

-Ekskavatör Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (1) kişi

-Diğer Sıhhi Tesisat İşleri ve Boru Tesisatçısı (Su Tesisatçısı) (1) kişi

-Çöpçü(Erkek) (2) kişi

-Destek Personeli (Zabıta) (2) kişi

-Destek Personeli (İtfaiye) (2) kişi

-Geçici gümüş bröveli cankurtaran (3) kişi

-Servis elemanı (12) kişi

-Geçici beden işçisi (6) kişi

-Geçici servis elamanı (3) kişi

Başvuru Tarihleri: 25.05.2023 – 31.05.2023

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Gelibolu ilçe sınırları içinde ikâmet ediyor olmak

2-Askerlikle ilgisi bulunmamak

3-Bedenen iş yapmasına herhangi bir engeli bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvurular şirket muhasebe birimine şahsen yapılacaktır.

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-İkâmetgâh belgesi

4-1 adet fotoğraf

EVRAKLARI EKSİK OLAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.”bilgisi verildi. Seda LİMAN ZENGİN