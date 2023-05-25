Gelibolu Belediyesi’ne bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor.
Yapılan bilgilendirmede; “Belediyemize bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak olup, talep ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
-İnşaat Mühendisi (1)
-Bilgisayar Teknisyeni (1) kişi
-Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu (Arkeoloji bölümü mezunu) (1) kişi
-Elektrikçi (1) kişi
-Büro İşçisi (Bayan-iyi seviyede Bilgisayar kullanan) (2) kişi
-Beden işçisi (9) kişi
-Kamyon Şoförü (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (4) kişi
-Şoför-İtfaiye Aracı (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (2) kişi
-Kepçe Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (2) kişi
-Ekskavatör Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (1) kişi
-Diğer Sıhhi Tesisat İşleri ve Boru Tesisatçısı (Su Tesisatçısı) (1) kişi
-Çöpçü(Erkek) (2) kişi
-Destek Personeli (Zabıta) (2) kişi
-Destek Personeli (İtfaiye) (2) kişi
-Geçici gümüş bröveli cankurtaran (3) kişi
-Servis elemanı (12) kişi
-Geçici beden işçisi (6) kişi
-Geçici servis elamanı (3) kişi
Başvuru Tarihleri: 25.05.2023 – 31.05.2023
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Gelibolu ilçe sınırları içinde ikâmet ediyor olmak
2-Askerlikle ilgisi bulunmamak
3-Bedenen iş yapmasına herhangi bir engeli bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvurular şirket muhasebe birimine şahsen yapılacaktır.
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-İkâmetgâh belgesi
4-1 adet fotoğraf
EVRAKLARI EKSİK OLAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.”bilgisi verildi. Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU BELEDİYESİ
PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Gelibolu Belediyesi’ne bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor.