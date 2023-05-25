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GELİBOLU BELEDİYESİ
PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’ne bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor.
Yapılan bilgilendirmede; “Belediyemize bağlı Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak olup, talep ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
-İnşaat Mühendisi (1)
-Bilgisayar Teknisyeni (1) kişi
-Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu (Arkeoloji bölümü mezunu) (1) kişi
-Elektrikçi (1) kişi
-Büro İşçisi (Bayan-iyi seviyede Bilgisayar kullanan) (2) kişi
-Beden işçisi (9) kişi
-Kamyon Şoförü (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (4) kişi
-Şoför-İtfaiye Aracı (En az C Sınıfı Ehliyet, Psikoteknik ve SRC Belgeli) (2) kişi
-Kepçe Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (2) kişi
-Ekskavatör Operatörü (G Sınıfı Ehliyet-Vizelerin Ehliyete İşli Olması) (1) kişi
-Diğer Sıhhi Tesisat İşleri ve Boru Tesisatçısı (Su Tesisatçısı) (1) kişi
-Çöpçü(Erkek) (2) kişi
-Destek Personeli (Zabıta) (2) kişi
-Destek Personeli (İtfaiye) (2) kişi
-Geçici gümüş bröveli cankurtaran (3) kişi
-Servis elemanı (12) kişi
-Geçici beden işçisi (6) kişi
-Geçici servis elamanı (3) kişi
Başvuru Tarihleri: 25.05.2023 – 31.05.2023
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Gelibolu ilçe sınırları içinde ikâmet ediyor olmak
2-Askerlikle ilgisi bulunmamak
3-Bedenen iş yapmasına herhangi bir engeli bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvurular şirket muhasebe birimine şahsen yapılacaktır.
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-İkâmetgâh belgesi
4-1 adet fotoğraf
EVRAKLARI EKSİK OLAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.”bilgisi verildi. Seda LİMAN ZENGİN

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