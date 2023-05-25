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Gebe Okul’ unda Eğitimlere Katılan Anne Adaylarına Sertifikaları verildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yapılan bilgilendirmede; “Gebelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, bilgi edinmelerini sağlayacak, aynı zamanda aileyi fiziksel ve psikolojik doğum ve doğum sonrası sürecine hazırlayacak olan bu eğitimlere katılmalarını bekliyoruz.”ifadelerine yer verildi.
Gebe Okul’ unda eğitimlere katılan Anne adaylarına, Sağlık bakım hizmetleri müdürünün katılımı ile sertifikaları verildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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