GELİBOLU TARİHİ ALAN KILAVUZLARI VE TURİST REHBERLERİNE BİLGİLENDİRME GEZİSİ

Gelibolu Tarih Alanı Başkanlığı tarafından Tarihi Alan’da faaliyet sürdüren Alan Kılavuzlarına ve Turist Rehberlerine bilgilendirme gezisi yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi ve yapımı tamamlanmak üzere olan “1915 Siper Canlandırması” alanına yönelik teknik ve tarihi bilgiler ziyaretçilere aktarılmak üzere alan kılavuzlarına ve turist rehberlerine verildi.

Ziyaretçilerin en doğru bilgiye ulaşması için saha çalışmalarının ve eğitimlerinin devam edeceği bildirildi. Caner AKŞİT