SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE SEÇMEN SANDIĞINA KENDİ İMKANLARI İLE GİDEMEYECEKLERE DUYURU

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 28 Mayıs seçimlerinde sağlık problemleri nedeniyle kendi imkanları ile seçmen sandığına gelemeyeceklere bilgilendirmede bulundu.

Yapılan bilgilendirilmede; “28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için seyyar sandık (eve sandık) talebinde bulunmayan, ancak sağlık problemleri nedeniyle seçmen sandığına kendi imkanları ile gidemeyecek durumda olan evde sağlık hastalarımız; 4443833- 0286 2130880 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’ni arayarak kayıtlarını /randevularını oluşturabilirler.”duyurusunda bulunuldu. Ali GEZER