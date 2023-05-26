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MAZBATASINI ALAN CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde CHP’den milletvekili seçilen ve mazbatasını alan İsmet Güneşhan, İl Başkanı, Millet İttifakı paydaşlarıyla Özacar’ın makamında misafir oldular.
Özacar; “Evreşe’de saha çalışmasını yapan dostlarımızla Pazar günü ülkemizin kaderini belirleyecek ikinci tur seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Hep birlikte vatanımız için kazanacağız.”dedi. Hilal GEZER

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