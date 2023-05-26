14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde CHP’den milletvekili seçilen ve mazbatasını alan İsmet Güneşhan, İl Başkanı, Millet İttifakı paydaşlarıyla Özacar’ın makamında misafir oldular.
Özacar; “Evreşe’de saha çalışmasını yapan dostlarımızla Pazar günü ülkemizin kaderini belirleyecek ikinci tur seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Hep birlikte vatanımız için kazanacağız.”dedi. Hilal GEZER
MAZBATASINI ALAN CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN ÖZACAR’A ZİYARET
14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde CHP’den milletvekili seçilen ve mazbatasını alan İsmet Güneşhan, İl Başkanı, Millet İttifakı paydaşlarıyla Özacar’ın makamında misafir oldular.