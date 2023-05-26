MAZBATASINI ALAN CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN ÖZACAR’A ZİYARET

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde CHP’den milletvekili seçilen ve mazbatasını alan İsmet Güneşhan, İl Başkanı, Millet İttifakı paydaşlarıyla Özacar’ın makamında misafir oldular.

Özacar; “Evreşe’de saha çalışmasını yapan dostlarımızla Pazar günü ülkemizin kaderini belirleyecek ikinci tur seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Hep birlikte vatanımız için kazanacağız.”dedi. Hilal GEZER