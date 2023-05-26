YENİ YAPILAN ANAOKULU İNŞAATI YERİNDE İNCELENDİ

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan, Gelibolu Eğritaş 6 Derslikli Anaokulu inşaatını yerinde incelendi.

Ardından İlçemizde Hocahamza Mahallesinde yapılacak Eğritaş Cami inşatı hakkında yüklenici firma tarafından bilgilendirildi.

Kaymakam Bekir Abacı’ ya İl Genel Meclis Üyesi Serhat Sürücü, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın eşlik etti. Seda LİMAN ZENGİN