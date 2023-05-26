Gelibolu Musiki Derneğinden şef Orhan Selçuk , Abdullah Bolal , Turhan Erzin ve Furkan Sezgin gelen bir davet üzerine dün Tekirdağ’a gittiler .
Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde , şefliğini bestekar udi Cahit Gökalp’in , orkestra şefliğini ise klarnet virtüözü İlhan Küçükcivan ’ın üstlendiği NADİDE TÜRK MÜZİĞİ topluluğunun , TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz ‘in katılımı ile “ Dillerdeki Nağmeler” konserinde , Gelibolu Musiki Derneği şefi Orhan Selçuk , Abdullah Bolal ve Furkan Sezgin sahneye çıkarak koroda yer aldılar
Gelibolu Musiki Derneğinin klarnet sanatçısı ve koristi FURKAN SEZGİN ise , Tekirdağ’da yapılan konserde solo olarak “ GECE KİRPİKLİ KADIN” isimli eseri seslendirdi .
Böylece coşku dolu Musikişinas seyircisi ile muhteşem geçen bu konserde Gelibolu Musiki Derneği temsil edilmiş oldu. Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TEKİRDAĞ’DA DA TEMSİL EDİLDİ
Gelibolu Musiki Derneğinden şef Orhan Selçuk , Abdullah Bolal , Turhan Erzin ve Furkan Sezgin gelen bir davet üzerine dün Tekirdağ’a gittiler .