GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TEKİRDAĞ’DA DA TEMSİL EDİLDİ

Gelibolu Musiki Derneğinden şef Orhan Selçuk , Abdullah Bolal , Turhan Erzin ve Furkan Sezgin gelen bir davet üzerine dün Tekirdağ’a gittiler .

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde , şefliğini bestekar udi Cahit Gökalp’in , orkestra şefliğini ise klarnet virtüözü İlhan Küçükcivan ’ın üstlendiği NADİDE TÜRK MÜZİĞİ topluluğunun , TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz ‘in katılımı ile “ Dillerdeki Nağmeler” konserinde , Gelibolu Musiki Derneği şefi Orhan Selçuk , Abdullah Bolal ve Furkan Sezgin sahneye çıkarak koroda yer aldılar

Gelibolu Musiki Derneğinin klarnet sanatçısı ve koristi FURKAN SEZGİN ise , Tekirdağ’da yapılan konserde solo olarak “ GECE KİRPİKLİ KADIN” isimli eseri seslendirdi .

Böylece coşku dolu Musikişinas seyircisi ile muhteşem geçen bu konserde Gelibolu Musiki Derneği temsil edilmiş oldu. Seda LİMAN ZENGİN