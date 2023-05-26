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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GELİBOLU ŞUBESİ’NİN BASIN AÇIKLAMASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Atatürkçü Düşünce Derneği Gelibolu Şubesi basın açıklamasında bulundu.Açıklamada; “Pazar günü  sandığa gidip oy kullanacağız.
Oylarımızla yeni Cumhurbaşkanımız’ın kim olacağını belirlemekten öte; “eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya, kadın ve çocuk haklarından iç barışa, demokrasiden hukuk devletine her alanda ciddi krizler yaratan TEK ADAM REJİMİ Mİ, yoksa barış, huzur ve refaha ulaşma yolunu açacak DEMOKRATİK HUKUK DÜZENİ Mİ ?” sorusuna yanıt vereceğiz.
Yarın kullanacağımız oylar; “uygar dünyanın onurlu üyesi LAİK CUMHURİYET olmaya devam mı edelim, yoksa Batı Emperyalizminin öksesinde Orta Doğu bataklığında debelenen bir TEOKRATİK DEVLET olmaya mı yürüyelim ?” sorusunu yanıtlayacak.
Büyük çoğunluğuyla Atatürk aydınlığına, O’nun aklı ve bilim yoluna gönülden bağlı olduğunu bildiğimiz aziz milletimizin yarın DEĞİŞİM diyeceğine inanıyoruz.
Gün sadece oy kullanma günü değil, çevremizin de sandığa gitmesini sağlama, son oy sayılana kadar sandıkları bırakmama ve ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkma günüdür.
Ancak o zaman “Askıda ekmek”, “Askıda fatura” utancı son bulacak, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!
Gelin, yarın akşamı bir düğün akşamı yapalım.”açıklamasında bulundular.
Hilal GEZER

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