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Engelli ve Hasta Seçmenleri Oy Kullanmaları için Kapılarının Önlerinden Alınıp
Sandık Başına Götürüldüler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,Yüksek Seçim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı, engelli vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için birtakım düzenlemeler gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık taraması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda Yüksek Seçim Kurulu’na verildi.Bilgiler seçmen kütüğüne işlenip muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi olarak gösterildi.
Yapılan başvurular sonucunda yaşlı ve engelli bireyler aile bireyleri ile sandık kurulan yerlerin giriş katlarında kullandılar.Ayrıca oy kullanmak isteyen engelli, gebe, hasta ve yaşlılar da bekletilmeden oyunu kullandı.
İlçemizde de 28 Mayıs seçim günü Yüksek Seçim Kurulunun görevliler engelli ve yaşlı seçmenleri kapılarının önlerinden alarak oy kullanacakları kuruma kadar götürdüler.
Kapılarının önünden alınan engelli ve yaşlı seçmenler bu yapılan hizmetten oldukça memnun kaldıklarını, kullandıkları oylar hakkında da vatanımız ve milletimiz için hayırlısı neyse o olsun.Oyumuzu kullandık.”mesajını verdiler.Seda LİMAN ZENGİN

 

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