Gelibolu Fen Lisesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Gelibolu Fen Lisesi’nin mezuniyet töreni yapıldı.

Tören başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu.

Törende Gelibolu Fen Lisesi Öğrencileri seslendirdikleri müziklerle davetlilere eğlenceleri dakikalar geçirttiler.

Okul birincisi kütüğe ismini çakarak, konuşmasını gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın okul birincisine plaket ve hediye takdim ederek ; “Okul yönetimini, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ediyor; öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim ve sosyal yaşamlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.”dedi.

Mezuniyet töreni sonunda öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlattılar. Öğrencilerin ve velilerin bu gururlu ve mutlu anına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Özacar,İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle, velileri eşlik etti. Hilal GEZER