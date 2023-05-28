GELİBOLUDAKİ TOPLU ARI ÖLÜMLERİ ARICILARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

İlçemizde yaşanan toplu arı ölümleri, arıcıları kara kara düşündürürken, bu ölümlerin nedeninin ortaya çıkması için İzmir’e tahlile gönderildi . Kavaklıtepe köyü, Çınarlı bölgesinde kayıtlı olarak arıcılık yapan Salim Zeki Bahçekapalı arılarının ölümü nedeniyle Gelibolu kaymakamlığına bir dilekçe verdi ve dilekçesinde, şunları yazdı.

“Bu sene arı ölümleri hat safhaya ulaşmış, arılarımız ölmeye devam etmektedir. Son günlerde kovan içinde toplu arı ölümleri görülmeye başlanmıştır. Onlarca kovan arı telef olmuştur. Arı ölümlerinin araştırılarak, nedenlerinin bölgesel olarak, önlemlerin alınması ve biz arıcıların bilgilendirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim” dedi.

Şimdiye kadar 20 kovan arısını kaybettiğini söyleyen arıcı Salim Zeki Bahçekapılı zararının çok olduğunu bunun nedenini bulmak içinde ölü arı numunelerinin tahlili için İzmir’e ilgili kuruluşa, Tarım İlçe Müdürlüğü bilgisi dahilinde gönderdiğini belirtti.

Arıcı Salim Zeki Bahçekapılı, “Gelen sonuç beni memnun etmediğinden, yeniden bir kovan arı ölüsünü tahlile göndereceğim. Beni tedirgin eden, bir kovan arılarının kovan içerisinde ölmüş olması. 60 kovan arımdan 40 kovan kaldı. Bu nedenle yeniden tahlil için İzmir’e gönderilmek üzere Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğünü ölü arı dolu kovanı verdim” dedi.

Ali GEZER