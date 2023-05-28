Siyasiler ve Vatandaşlar Oylarını Kullandılar

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Vatandaşlarla birlikte siyasilerde oylarını kullandılar.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, eşi Birhan Özacar ile oyunu ilçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda 1045 nolu sandıkta kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.Özacar; “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcı için söz de karar da milletimizin…”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ÇOMÜ Piri Reis MYO’da 1052 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’de ilçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda oyunu kullanarak; “Bismillah diyerek oyumuzu kullandık.Rabbim Vatanımıza, Memleketimize hayırlı uğurlu eylesin.” dedi.

İlçemizde vatandaşlarda oylarını kullanarak ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun dediler.Engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlar

YSK’nın görevlendirmiş olduğu personeller ile oy sandığının olduğu kuruma kadar araçlarla götürüldüler.

Seçimlerde 75 yaş üzeri vatandaşların oy kullanmasındaki katılım fazlaydı.Seda LİMAN ZENGİN