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MAVİ ÇİZGİ SANAT ATÖLYESİ RESİMLERİNİ SERGİLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 26-27 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri resim sergisi açtı.
Serginin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Özacar yaptı.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Eğitmeni Ayşe Şen ; ” Bugün Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ‘ın sergimizi açmasıyla, açılışımızı yaptık. Sergimiz büyük emeklerle hazırlandı. Öğrencileriminve eseri bulunan herkesin  emeklerine sağlık.Başta Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum”dedi.
Özacar; “okullarımızın, özel kurs merkezlerinin hazırlamış olduğu programlara Atatürk Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi eğitmenlerini ve kursiyerlerini tebrik ediyorum”dedi.Seda LİMAN ZENGİN

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