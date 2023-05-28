MAVİ ÇİZGİ SANAT ATÖLYESİ RESİMLERİNİ SERGİLEDİ

Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 26-27 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri resim sergisi açtı.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Özacar yaptı.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Eğitmeni Ayşe Şen ; ” Bugün Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ‘ın sergimizi açmasıyla, açılışımızı yaptık. Sergimiz büyük emeklerle hazırlandı. Öğrencileriminve eseri bulunan herkesin emeklerine sağlık.Başta Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum”dedi.

Özacar; “okullarımızın, özel kurs merkezlerinin hazırlamış olduğu programlara Atatürk Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi eğitmenlerini ve kursiyerlerini tebrik ediyorum”dedi.Seda LİMAN ZENGİN