Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 26-27 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri resim sergisi açtı.
Serginin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Özacar yaptı.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Eğitmeni Ayşe Şen ; ” Bugün Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ‘ın sergimizi açmasıyla, açılışımızı yaptık. Sergimiz büyük emeklerle hazırlandı. Öğrencileriminve eseri bulunan herkesin emeklerine sağlık.Başta Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum”dedi.
Özacar; “okullarımızın, özel kurs merkezlerinin hazırlamış olduğu programlara Atatürk Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz.Mavi Çizgi Sanat Atölyesi eğitmenlerini ve kursiyerlerini tebrik ediyorum”dedi.Seda LİMAN ZENGİN
MAVİ ÇİZGİ SANAT ATÖLYESİ RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
Mavi Çizgi Sanat Atölyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 26-27 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri resim sergisi açtı.