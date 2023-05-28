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Gelibolu Anadolu Lisesi Konser Verdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Gelibolu Anadolu Lisesi Müzik Timur Doğan rehberliğinde, Gelibolu Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından sunulan yıl sonu konser etkinliği beğeniyle izlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir ile veli ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konserde öğrenciler yıl boyunca hazırlanan şarkılarını seslendirdiler.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ; “Gelibolu Anadolu Lisesi yıl sonunu konserinde emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”dedi. Caner AKŞİT

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