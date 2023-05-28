Gelibolu’da Kılıçdaroğlu Yüzde 64,74

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, öğrenildiğine göre Gelibolu oy sayım işlemi tamamlandı.

İlçemizde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 19.296 oy ile yüzde 64,74 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 14 Mayıs’taki seçimlerde 10.511 oy alarak yüzde 35,26 ’da kaldı.

14 Mayıs seçimlerinde ise Erdoğan 10.235 oy ile yüzde 33,57 almıştı. Kılıçdaroğlu ise 18.802 oy ile yüzde 61.68 almıştı.

AK PARTİ İLÇE PARTİ BİNASI ÖNÜNDE HEYECANLI KALABALIK TOPLANDI

28 Mayıs seçimlerinin 2.turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri yüzde 52 oranla kazanmasıyla Ak Parti İlçe Başkanlığı’nın Binası önünden toplanılıp, iskele meydanına kadar coşkulu kalabalık halinde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşte Ak Parti İlçe Teşkilatı davullu, zurnalı yürüyüş halinde kutlama yapıldı.Meşaleler yakılarak, konvoylar halinde coşkulu şekilde iskele meydanına gelerek, konser şoleninde kutlamalar yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 2.turda kazanmasıyla Gelibolu’da bayram havası yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİMİN İKİNCİ TURUNDAN ZAFERLE ÇIKTI

AA ve ANKA sandıkların yüzde 99’nın açıldığını bildirdi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52 oy olarak seçimi kazandı.

2002 yılından bu yana girdiği tüm parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan, 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Seda LİMAN ZENGİN