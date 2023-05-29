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KAVAKKÖY BELEDİYE BAŞKANI NECATİ KOPÇA’NIN ACI GÜNÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça’nın annesi vefat etti.
Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça’nın annesi merhume Gülbiye Kopça’nın cenazesine katılan Özacar; “Değerli yol arkadaşım, Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça kardeşimizin yaşama veda eden kıymetli annesi Gülbiye Kopça teyzemizi son yolculuğuna uğurladık.
Ailesinin acısını paylaşıyor, merhumeye Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”mesajını verdi.
Gazetemiz olarak merhume Gülbiye Kopça’ya Allah’tan rahmet , kederli ailesine başsağlığı dileriz. Ali GEZER

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