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ÇOMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSMAİL TANIŞMAN
HAYATINI KAYBETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmail Tanışman’ın hayatını kaybetti.
ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmail Tanışman’ın cenazesi dün Hamzakoy Caminde cenaze namazı kılınarak, Fındıklı Köy Mezarlığı’na defnedildi.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Seda LİMAN ZENGİN

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