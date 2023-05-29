Seçim Zaferi için Pilav Dağıtıldı

Ak Parti eski ilçe başkanlarından İsmail Ege seçim zaferini ilçemiz Vakıflar Bankası önünde vatandaşlara pilav dağıtarak kutladı.AK Parti eski ilçe başkanı İsmail Ege, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tamamlanması ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Vakıfbank önünde kutlama pilavı dağıttı.

Ak Parti eski ilçe başkanlarından ve ilçemiz esnaflarından İsmail Ege; “29 Mayıs1453’te ecdadımızın İstanbul’u fethi ile bir çağı kapatıp bir çağı açanlar, bugün 28 Mayıs 2023’te Türkiye’nin 2. Yüzyılına yelken açarken vatandaşlarımıza pilav dağıtmak istedim. 8 Mayıs seçim zaferini lokma döktürerek kutlamak istedim. Bugün aynı zamanda İstanbul’un fethinin 570. yıldönümü çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin de ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizi şükranla ve dualarla tekrar anıyorum. Allah’ım gazilerimize uzun ömür versin” dedi. Hilal GEZER