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ÖZACAR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar seçim mesajı yayımladı.Özacar mesajında• “Türkiye’nin demokrasi tarihinde bir ilk olan iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimini geride bırakmış bulunuyoruz.Seçim sürecinin tamamında sahada canla başla çalışan, kampanyaya katkı sunan başta CHP Gelibolu örgütümüz olmak üzere, millet ittifakının tüm ilçe başkanlarına paydaşlarına yürekten teşekkür ediyor, sandığa giden tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyor, seçim sonuçlarının da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi. Caner AKŞİT

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