İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıldönümü Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın İstanbul’un Fethi’nin 570.yıldönümü nedeniyle mesay yayımladı. Aydın mesajında•; “ Yüce milletimizin hafızasına ‘muhteşem’ kelimesiyle kazınmış bir zaferin 570. yılını idrak ediyoruz.

Medeniyet ve güzelliklerin dünyadaki merkezi, göz bebeğimiz İstanbul’u bu vatana kazandıran, Peygamber Efendi’mizin methine mazhar olmuş büyük lider Fatih Sultan Mehmet ve onun kahraman askerlerini minnet, rahmet ve dua ile anıyorum. Bilim, kültür ve sanata kollarını açmış bu kutlu şehir, ebediyen bizim ve evlatlarımızın evi olacak. İstanbul’un fethi kutlu olsun.”dedi. Seda LİMAN ZENGİN