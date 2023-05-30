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Gelibolu Musiki Derneği
Türk Sanat Müziği Konseri Verecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Musiki Derneği’nin Türk halk müziği konserinden sonra şimdi de Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserine davet ediyor.
Şef Orhan Selçuk’un yönetimindeki Türk Sanat Müziği Konseri, 5 Haziran 2023 pazartesi , saat 20:00’de , ilçe milli eğitim müdürlüğü salonunda yapılacaktır.Tüm Halkımız davetlidir.Seda LİMAN ZENGİN

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