Gelibolu Musiki Derneği’nin Türk halk müziği konserinden sonra şimdi de Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserine davet ediyor.
Şef Orhan Selçuk’un yönetimindeki Türk Sanat Müziği Konseri, 5 Haziran 2023 pazartesi , saat 20:00’de , ilçe milli eğitim müdürlüğü salonunda yapılacaktır.Tüm Halkımız davetlidir.Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Musiki Derneği
Türk Sanat Müziği Konseri Verecek
Gelibolu Musiki Derneği’nin Türk halk müziği konserinden sonra şimdi de Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserine davet ediyor.