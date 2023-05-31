Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, İl Genel Meclisi Üyeleri Serhad Sürücü, Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile muhtarların katılımı ile yapıldı.

Toplantıda, 2022 yılı gelir ve gider ve kesin hesapları ile 2022 yılı faaliyet raporu görüşülmesinin ardından, gündem gereğince Birlik Tüzüğü’nün 14. Maddesine göre birlik encümeni seçimi yapıldı.

Birlik Encümenine Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı ve Ocaklı Köyü Muhtarı Hasan Şenseçildi.

Encümen toplantısının ardından Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu Öğretmen Evi Müdürlüğü toplantı salonunda tütün bağımlılığını bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda tütün bağımlılığı ve kırım kongo kanamalı ateşli hastalığı hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Sima Anıl ve Hemşire Mukadder Kılimen Mustafa sunum yaptı. Kaymakam Bekir Abacı tütün bağımlılığıyla yapılan mücadelenin sadece yasaklarla yürütülen bir mücadele olmadığını, halkın katılımıyla yürütülen topyekün bir mücadele olduğunu belirterek Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı için kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya köy muhtarları geniş katılım sağladı.Seda LİMAN ZENGİN