5 Haziran’da Dünya Çevre Günü Açılışı ve Saygı Çelengi Sunma Programı yapılacak.
5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat:14:30’da ilçemiz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu Önünde program gerçekleştirilecek.
7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat :10:30’da Bolayır Bakla Burnu’nda Türkiye Çevre Haftası Programı düzenlenecektir.Tüm Halkımız programa davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN
5 HAZİRAN’DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLANACAK
5 Haziran’da Dünya Çevre Günü Açılışı ve Saygı Çelengi Sunma Programı yapılacak.