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5 HAZİRAN’DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

5 Haziran’da Dünya Çevre Günü Açılışı ve Saygı Çelengi Sunma Programı yapılacak.
5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat:14:30’da ilçemiz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu Önünde program gerçekleştirilecek.
7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat :10:30’da Bolayır Bakla Burnu’nda Türkiye Çevre Haftası Programı düzenlenecektir.Tüm Halkımız programa davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN

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