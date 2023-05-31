Özacar Gelibolu Eceabat ve Gökçeada Turizm Hizmet Birliği’nin 2023 yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısına Katıldı

Başkan Özacar, Gelibolu Belediyesi’nin kurucu üyesi olduğu Gelibolu Eceabat ve Gökçeada Turizm Hizmet Birliği’nin Eceabat yel değirmeni ve sosyal tesislerinde gerçekleştirilen 2023 yılı birinci olağan meclis toplantısına katıldı.

Başkan Özacar , ev sahibi başkanı Saim Zileli’ye sıcak ev sahipliği için teşekkür etti. Caner AKŞİT