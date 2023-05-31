Piri Reis İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri Müzeler Haftası dolayısıyla; Kore Kahramanlar Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’ni öğretmenleri Çiğdem Demirkol eşliğinde ziyaret ettiler.
Müze Gezisi esnasında öğretmenleri Çiğdem Demirkol, minik öğrencilere Gelibolu Kara Savaşları hakkında kısa kısa bilgiler verdi Hilal GEZER
Piri Reis İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’ni Gezdi
Piri Reis İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri Müzeler Haftası dolayısıyla; Kore Kahramanlar Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’ni öğretmenleri Çiğdem Demirkol eşliğinde ziyaret ettiler.