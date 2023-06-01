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Hamzakoy Bölgesinde Açık Otopark Çalışmaları Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hamzakoy bölgesine özellikle yaz sezonunda nefes aldıracak açık otopark projesi çalışmaları hızla devam ediyor.
Özacar; “Eski askeri lojmanların yıkıldığı bölgede oluşturduğumuz otopark, aydınlatma ekipmanlarının montajı ve peyzaj alanı düzenlemesi ile yaklaşık 200 araç kapasiteli olarak halkımıza hizmet verecek.”dedi.

Yapılan açıklamada; “

Muhittin Reis Caddesi ile Kemal Reis Caddesi arasında eski askeri lojmanların yıkıldığı bölgede yaklaşık 7 bin m2’lik alanda oluşturduğumuz açık otopark projemizdeki çalışmaları Başkanımız Özacar teknik ekiplerimizle yerinde inceledi.
Aydınlatma ekipmanları, peyzaj düzenlemeleri, diğer imalatlar, Hamzakoy sahile araç sahiplerinin kullanmaları için iniş merdivenlerinin yer aldığı açık otoparkın 200 araç kapasiteli olarak hizmet vermesi planlanıyor.”açıklaması yapıldı.

Seda LİMAN ZENGİN

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