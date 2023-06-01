Müdür Baştürk’ten inceleme

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il izleme, değerlendirme ve koordinasyon çalışmaları kapsamında İlçe sağlık tesislerine odak görüşme ziyaretleri yapıldı.

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’e Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Gürkan Çoban, Sağlık Hizmetleri Başkanı Huriye Ünal, Destek Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Özge Sargın eşlik etti.İl Sağlık Müdürlüğü, il izleme, değerlendirme ve koordinasyon çalışmaları kapsamında ilçemizde bulunan sağlık tesislerine odak görüşme ziyaretleri yapıldığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il izleme, değerlendirme ve koordinasyon çalışmaları kapsamında Gelibolu ziyareti gerçekleştirildi. Gelibolu Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi Ek Bina, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Evreşe Aile Sağlığı Merkezi, Piri Reis Aile Sağlığı Merkezi, Mehmetçik Aile Sağlığı Merkezi ile Gelibolu Merkez 1 ve 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları çalışanlarıyla görüşülen ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’e Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Gürkan Çoban, Sağlık Hizmetleri Başkanı Huriye Ünal, Destek Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Özge Sargın eşlik etti.Caner AKŞİT