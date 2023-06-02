İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sınava Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın 04 Haziran 2023 Pazar Günü Ortaöğretime Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın mesajında; “04.06.2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ortaöğretime Geçiş Sınavında öğrencilerimiz için önemli bir adım daha atacaklar.Büyük bir azim ve çabayla sınava hazırlanan tüm öğrencilerimizin, bu zorlu süreçte verdikleri destekle evlatlarının yanında olan tüm velilerimizin sınav heyecanını paylaşıyorum.

Öğrencilerinin yanında olan emek harcayan yönetici ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Tüm öğrencilerimize emeklerinin karşılıklarını alacakları bir sınav temenni ediyor, başarılar dilerim.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN