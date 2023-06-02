GELİBOLU BELEDİYESİNDEN AÇIK OTOPARK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Gelibolu Belediyesi eski askeri lojmanların bulunduğu alana yaptığı açık otopark ile ilgili açıklamada bulundu.Yapılan açıklamada;

“ Kemal Reis Caddesi ile Muhittin Reis Caddesi arasında bulunan ve yıkılan eski askeri lojmanların bulunduğu alanda oluşturduğumuz açık otopark projesi ile ilgili sosyal medya mecrasında halkımızdan farklı tepkiler gelmekte olup, bu yorumların büyük bölümü olumsuz yöndedir. Tüm eleştirilere saygı duymakla birlikte, kamuoyuna bilgilendirme yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

* Otopark projesini hazırladığımız Hoca Hamza Mahallesi’nde 7.028,24 m2 yüzölçümlü 271 ada 1 parselin kullanım hakkı Milli Savunma Bakanlığı adına 2.Kolordu Komutanlığı’na ait olup, 16.08.2022 tarihinde yapılan ve yedi maddeden oluşan protokolle ‘halka açık otopark alanı olarak kullanılması amacıyla’ Belediyemizin geçici kullanımına verilmiştir. Yapılan geçici kullanım protokolü doğrultusunda, söz konusu parseli üçüncü kişilerin kullanması, işletilmesine bırakılması, kiralanması mümkün olmayıp sadece halka açık otopark (ücretsiz) olarak kullanılacaktır!

*Dün sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarda belirttiğimiz üzere Hamzakoy bölgesine yaz sezonunda nefes aldıracak projemiz; aydınlatma ekipmanları, peyzaj düzenlemeleri, diğer imalatlar, sahile araç sahiplerinin kullanmaları için iniş merdivenlerinin yer aldığı açık otoparkın 200 araç kapasiteli olarak hizmet vermesi planlanmaktadır.

* Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Fener Burnu iskelesi ile Sevgi Parkı’nın arasında kalan bölüm tamamen trafiğe kapatılarak yayaların kullanımına sunulacak olup, bu bölgede yoğunlaşan araçların yeni oluşturduğumuz otopark alanına park etmeleri sağlanacaktır.

Değerli halkımızın halkımızın bilgisine sunar, iyi günler dileriz.”açıklamalarında bulunuldu. Ali GEZER