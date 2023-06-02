Gelibolu Tarihi Alan Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası için aduyuruda bulundu.Buna göre duyuruda; “ 6-7 Haziran’da “2022-2023 Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası düzenlencek.Bu kapsamda 6 Haziran’da saat 09:00- 17:30 arasında “Eski Jandarma İskelesi – Anzak Koyu” yol güzergahı trafiğe kapalı olacaktır.
7 Haziran’da saat 10:00 – 17:30 arasında “Kocadere Köyü -Kilye Mevkii -Bigalı Köyü- Kocadere Kamp Alanı “arasında kalan yol güzergahında kontrollü geçiş sağlanacaktır.” denildi.Caner AKŞİT
Gelibolu Tarihi Alanda O Yollar Kapanacak
Gelibolu Tarihi Alan Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası için aduyuruda bulundu.Buna göre duyuruda; “ 6-7 Haziran’da “2022-2023 Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası düzenlencek.Bu kapsamda 6 Haziran’da saat 09:00- 17:30 arasında “Eski Jandarma İskelesi – Anzak Koyu” yol güzergahı trafiğe kapalı olacaktır.