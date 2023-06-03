Özacar Eğitim – İş Sendikasının Kahvaltı Etkinliği’nme Katıldı

Özacar haftasınu Eğitim- İş Gelibolu Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı etkinliğine katıldı.Eğitim-İş Sendikası Gelibolu Temsilciliğinin geleneksel hale getirdiği kahvaltı etkinliğine katılan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, demokratik, çağdaş, laik ve bilimsel eğitim mücadelesini sürdüren sendikanın değerli üyelerine organize ettiği bu buluşma için teşekkür etti. Ali GEZER



