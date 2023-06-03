Gelibolu Belediyesi çalışanlarından Nilgün Gez’in babası, Birol Gez’in kayınpederi, Gelibolu Adliyesi’nden emekli mübaşir Hasan Doğan Cumartesi günü Sarmaşıklı Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazetemiz olarak ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seda LİMAN ZENGİN